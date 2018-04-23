Хабенский рассказал о съемках фильма «Собибор»

Москва, 23 апреля. Российский актер и режиссер Константин Хабенский рассказал, что быть режиссером картины «Собибор», премьера которого состоится в Варшаве в понедельник, было самым сложным.

Как пишет RT, Хабенский заявил, что согласиться стать режиссером картины для него стало самым сложным. При этом он уточнил, что «дальше по мере поступления проблем, сложностей уже легче».

Артист также рассказал, как ему удалось совместить актерскую и режиссерскую работу в ходе съемок картины о нацистском лагере смерти. Он прокомментировал, что это было сложно, но интересно. Напомним, ранее сообщалось, что в российский прокат фильм выйдет 3 мая.