Похороны погибшей при пожаре в «Зимней вишне» семьи пройдут в Кемерово

Кемерово, 23 апреля. В понедельник в Кемерово пройдут похороны семьи из трех человек, которая погибла при пожаре в ТРК «Зимняя вишня», сообщил директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов.

Похороны большинства жертв пожара в «Зимней вишне» прошли в минувшие выходные на кладбищах Кемерово. В понедельник, 23 апреля, состоится прощание с семьей, которая погибла в этой жуткой трагедии. Семья Бахаевых состояла из родителей и их восьмилетней дочки.

«Сегодня пройдут похороны последних трех человек – это семья Бахаевых», — цитирует Алхимова РИА Новости.

Напомним, пожар в кемеровском ТРК произошел 25 марта. По окончательным данным, в трагедии погибли 60 человек. Ранее сообщалось о 64 жертвах.