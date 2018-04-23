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Похороны погибшей при пожаре в «Зимней вишне» семьи пройдут в Кемерово
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    Похороны погибшей при пожаре в «Зимней вишне» семьи пройдут в Кемерово

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    Похороны погибшей при пожаре в «Зимней вишне» семьи пройдут в Кемерово

    Кемерово, 23 апреля. В понедельник в Кемерово пройдут похороны семьи из трех человек, которая погибла при пожаре в ТРК «Зимняя вишня», сообщил директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов.

    Похороны большинства жертв пожара в «Зимней вишне» прошли в минувшие выходные на кладбищах Кемерово. В понедельник, 23 апреля, состоится прощание с семьей, которая погибла в этой жуткой трагедии. Семья Бахаевых состояла из родителей и их восьмилетней дочки.

    «Сегодня пройдут похороны последних трех человек – это семья Бахаевых», — цитирует Алхимова РИА Новости.

    Напомним, пожар в кемеровском ТРК произошел 25 марта. По окончательным данным, в трагедии погибли 60 человек. Ранее сообщалось о 64 жертвах.

    Похороны погибшей при пожаре в «Зимней вишне» семьи пройдут в Кемерово

    Автор: Катерина Тимошенская
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