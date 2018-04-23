Меню
Политика
СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300
Новороссия
Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300

    875

    СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300

    Москва, 23 апреля. В ближайшее время Россия может начать поставку в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» на безвозмездной основе.

    Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои военно-дипломатические источники, вопрос передачи ЗРК Сирии практически решен, после того как 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли удары по сирийским объектам.

    Отмечается, что установки будут доставлены в САР самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ России. Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 был подписан еще в 2010 году.

    Как ранее писала «Газета.ru», пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 сирийским властям, сославшись на заявление, сделанное президентом Владимиром Путиным после авиаудара американских ВВС по Сирии.

    «Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно», — сказал Песков

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    40
    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    8:20   23 Апреля 2018
    2512
    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    3:57   23 Апреля 2018
    877
    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    3:36   23 Апреля 2018
    508