СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300

Москва, 23 апреля. В ближайшее время Россия может начать поставку в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» на безвозмездной основе.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои военно-дипломатические источники, вопрос передачи ЗРК Сирии практически решен, после того как 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли удары по сирийским объектам.

Отмечается, что установки будут доставлены в САР самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ России. Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2 был подписан еще в 2010 году.

Как ранее писала «Газета.ru», пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 сирийским властям, сославшись на заявление, сделанное президентом Владимиром Путиным после авиаудара американских ВВС по Сирии.