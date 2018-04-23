Эксперты объяснили причину роста мирового объема утечек данных

Москва, 23 апреля. Мировой объем утечек секретных данных в минувшем году увеличился с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на отчет фирмы InfoWatch, которая специализируется на информационной безопасности.

Как отметили специалисты, ключевой причиной утечки информации оказались нарушения внутри самих фирм и компаний. В большинстве случаев к потерям приводили ошибки, которые совершали обычные сотрудники, сообщают «Известия».

Масштабное увеличение доли утечек связано с переходом компаний и компетентных ведомств к централизованному хранению больших данных, убеждены эксперты. Они также подчеркнули, что в таких обстоятельствах компаниям нужно вкладывать больше денежных средств в информационную безопасность.

Например, на данный момент для борьбы с утечками есть огромное количество разных DLP-систем, однако они не могут отследить этот «человеческий фактор».