Шойгу прибыл в Китай для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС

Пекин, 23 апреля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Китай, где во вторник примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская, в Пекин прибыли главы военных ведомств Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Узбекистана и России. 24 апреля они обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

По словам пресс-секретаря, главы оборонных ведомств стран ШОС коснуться консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности международной организации. Также участники откроют пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС «Труба мира».