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Шойгу прибыл в Китай для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС
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    Шойгу прибыл в Китай для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС

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    Шойгу прибыл в Китай для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС

    Пекин, 23 апреля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Китай, где во вторник примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

    Как рассказала журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская, в Пекин прибыли главы военных ведомств Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Узбекистана и России. 24 апреля они обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

    По словам пресс-секретаря, главы оборонных ведомств стран ШОС коснуться консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности международной организации. Также участники откроют пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС «Труба мира».

    Шойгу прибыл в Китай для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС

    Автор: Анна Иванова
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