СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить представителей США на ядерный полигон КНДР

Сеул, 23 апреля. По сообщениям СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын дал согласие на посещение американской инспекцией ядерного полигона в Северной Корее. Как утверждает агентство Bloomberg, об этом стало известно после переговоров Кима Чен Ына с директором ЦРУ и возможным будущим главой Госдепартамента США Майком Помпео.

Как утверждает агентство, беседа лидера КНДР с Помпео прошла в мирной обстановке — так, утверждается, что Ким Чен Ын объявил, что у Пхеньяна «нет причин не прекратить работы на полигоне, в случае, если будет гарантирована безопасность» со стороны США.

«Ким Чен Ын в ходе недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон», — утверждает Bloomberg.

«Газета.ru» в субботу сообщила о том, что руководство Северной Кореи решило приостановить ядерные и ракетные испытания и присоединяется к всемирному процессу ядерного разоружения.

Ранее RT сообщило о том, что Южная Корея впервые за несколько лет прекращает вещание громкоговорителей на границе с Северной Кореей — на такой шаг Сеул решил пойти для «сокращения военной напряженности между Севером и Югом».