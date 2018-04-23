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СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить представителей США на ядерный полигон КНДР
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    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить представителей США на ядерный полигон КНДР

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    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить представителей США на ядерный полигон КНДР

    Сеул, 23 апреля. По сообщениям СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын дал согласие на посещение американской инспекцией ядерного полигона в Северной Корее. Как утверждает агентство Bloomberg, об этом стало известно после переговоров Кима Чен Ына с директором ЦРУ и возможным будущим главой Госдепартамента США Майком Помпео.

    Как утверждает агентство, беседа лидера КНДР с Помпео прошла в мирной обстановке — так, утверждается, что Ким Чен Ын объявил, что у Пхеньяна «нет причин не прекратить работы на полигоне, в случае, если будет гарантирована безопасность» со стороны США.

    «Ким Чен Ын в ходе недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон», — утверждает Bloomberg.

    СМИ: Ким Чен Ын согласился пустить представителей США на ядерный полигон КНДР

    «Газета.ru» в субботу сообщила о том, что руководство Северной Кореи решило приостановить ядерные и ракетные испытания и присоединяется к всемирному процессу ядерного разоружения.

    Ранее RT сообщило о том, что Южная Корея впервые за несколько лет прекращает вещание громкоговорителей на границе с Северной Кореей — на такой шаг Сеул решил пойти для «сокращения военной напряженности между Севером и Югом».

    Автор: Валентин Меликов
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