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Трамп подарит Макрону обивку антикварного стула из Голубой комнаты Белого дома
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    Трамп подарит Макрону обивку антикварного стула из Голубой комнаты Белого дома

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    Трамп подарит Макрону обивку антикварного стула из Голубой комнаты Белого дома

    Вашингтон, 23 апреля. Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в США президент Трамп с супругой подарят ему часть обивки одного из антикварных стульев, находящихся в Голубой комнате Белого дома. Идея уникального подарка принадлежала Мелании Трамп, сообщил телеканал CNN.

    Отмечается, что стул, часть обивки которого будет передана Макрону, был изготовлен французским мастером Пьером-Антуаном Белланже по заказу пятого президента США Джеймса Монро в начале XIX века и позже восстановлен женой президента Кеннеди с помощью французских дизайнеров.

    Трамп подарит Макрону обивку антикварного стула из Голубой комнаты Белого дома

    Кроме того, в ходе визита Макрону и его жене Брижит преподнесут альбом с фотографиями и серебряную чашу с подписями четы Трампов. Французский президент, в свою очередь, намерен привезти Трампу молодой дубок с севера Франции, который должен символизировать «долгосрочные отношения» между Парижем и Вашингтоном.

    Ранее «Газета.ru» писала, что в ходе трехдневного визита Макрона с супругой в США французский президент обсудит с Трампом иранскую ядерную программу, ситуацию в Сирии, отношения с РФ, а также самый животрепещущий для европейцев вопрос — торговые пошлины, введенные США на сталь и алюминий из ЕС.

    Трамп подарит Макрону обивку антикварного стула из Голубой комнаты Белого дома

    Автор: Валентин Меликов
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