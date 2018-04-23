Меню
Общество
Житель Узбекистана осужден на девять лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ в Сирии
Новороссия
Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Следующая новость
Загрузка...

    Житель Узбекистана осужден на девять лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

    88

    Житель Узбекистана осужден на девять лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

    Ташкент, 23 апреля. Джизакский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны к девяти годам лишения свободы за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии.

    Как рассказал представитель судебных органов республики, мужчина пытался примкнуть к рядам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

    Отмечается, что мужчина 1992 года рождения в августе 2015 года выехал на заработки в Россию. Он попал под влияние радикальной группировки «Таухид валь-Джихад», запрещенной в РФ.  Как пишет РИА Новости, через мессенджер он общался с боевиками в Сирии и заявил о намерении выехать в САР. В конце января 2017 года он был задержан в Стамбуле.

    Житель Узбекистана осужден на девять лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    40
    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    8:20   23 Апреля 2018
    2512
    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    3:57   23 Апреля 2018
    877
    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    3:36   23 Апреля 2018
    508