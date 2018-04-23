Житель Узбекистана осужден на девять лет тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

Ташкент, 23 апреля. Джизакский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны к девяти годам лишения свободы за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии.

Как рассказал представитель судебных органов республики, мужчина пытался примкнуть к рядам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Отмечается, что мужчина 1992 года рождения в августе 2015 года выехал на заработки в Россию. Он попал под влияние радикальной группировки «Таухид валь-Джихад», запрещенной в РФ. Как пишет РИА Новости, через мессенджер он общался с боевиками в Сирии и заявил о намерении выехать в САР. В конце января 2017 года он был задержан в Стамбуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.