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Российские ученые уплотнили энергию ядерной батарейки в 10 раз
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    Российские ученые уплотнили энергию ядерной батарейки в 10 раз

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    Российские ученые уплотнили энергию ядерной батарейки в 10 раз

    Москва, 23 апреля. Группа российских ученыхфизиков во время исследования добилась десятикратного уплотнения объема ядерной батареи. Научная статья была опубликована в Diamond and Related Materials. Отмечается, что ученым удалось это сделать, оптимизировав толщину в слоях объекта.

    Над разработкой новой батареи трудились исследователи из Московского физико-технического института, Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

    По словам руководителя проекта Владимира Бланка, действующие прототипы ядерных батарей плохо оптимизированы из-за своего лишнего объема. Это влияет на самопоглощение рождающихся внутри электронов. Ученым удалось повысить удельную мощность после новых расчетов каждого слоя накопителя.  

    Российские ученые уплотнили энергию ядерной батарейки в 10 раз

    Автор: Анна Иванова
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