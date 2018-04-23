Российские ученые уплотнили энергию ядерной батарейки в 10 раз

Москва, 23 апреля. Группа российских ученыхфизиков во время исследования добилась десятикратного уплотнения объема ядерной батареи. Научная статья была опубликована в Diamond and Related Materials. Отмечается, что ученым удалось это сделать, оптимизировав толщину в слоях объекта.

Над разработкой новой батареи трудились исследователи из Московского физико-технического института, Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

По словам руководителя проекта Владимира Бланка, действующие прототипы ядерных батарей плохо оптимизированы из-за своего лишнего объема. Это влияет на самопоглощение рождающихся внутри электронов. Ученым удалось повысить удельную мощность после новых расчетов каждого слоя накопителя.