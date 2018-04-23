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Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой
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    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

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    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    Торонто, 23 апреля. Государства «Большой семерки» открыты к диалогу с Москвой, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за «злонамеренные действия». Об этом в понедельник сообщил высокопоставленный американский чиновник по результатам первого дня встреч глав МИД G7.

    «Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации», — сообщил чиновник.

    Он добавил, что «Москва знает, что ей необходимо сделать», добавив, что по окончании встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута российская сторона, передает РИА Новости.

    Напомним, в канадском Торонто с 21 по 23 апреля проходит встреча глав дипломатических ведомств стран «Большой семерки».

    Накануне немецкие политики выступили за участие Российской Федерации в саммите G7.

    Автор: Дана Балан
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