Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой
Торонто, 23 апреля. Государства «Большой семерки» открыты к диалогу с Москвой, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за «злонамеренные действия». Об этом в понедельник сообщил высокопоставленный американский чиновник по результатам первого дня встреч глав МИД G7.
«Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации», — сообщил чиновник.
Он добавил, что «Москва знает, что ей необходимо сделать», добавив, что по окончании встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута российская сторона, передает РИА Новости.
Напомним, в канадском Торонто с 21 по 23 апреля проходит встреча глав дипломатических ведомств стран «Большой семерки».
Накануне немецкие политики выступили за участие Российской Федерации в саммите G7.