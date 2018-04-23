Назван топ-5 самых популярных пикапов в России

Москва, 23 апреля. Автомобильные эксперты составили топ-5 самых популярных пикапов, которые пользуются спросом на российском рынке.

По имеющимся данным, за первые месяцы 2018 года российские автолюбители купили порядка трех тысяч транспортных средств с кузовом пикап. Данное количество почти вполовину больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Специалисты составили рейтинг популярнейших пикапов среди россиян, в котором первую строчку занял УАЗ «Пикап». За первые месяцы нынешнего года в России было продано более тысячи автомобилей, пишет «Ньюинформ».

На второй строчке рейтинга расположился Mitsubishi L200, который был реализован в количестве 657 штук. Третье место досталось Toyota Hilux, впрочем, продажи японских пикапов уменьшились по сравнению с минувшим годом.

Топ-5 замыкает итальянский FIAT Fullback.