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Назван топ-5 самых популярных пикапов в России
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    Назван топ-5 самых популярных пикапов в России

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    Назван топ-5 самых популярных пикапов в России

    Москва, 23 апреля. Автомобильные эксперты составили топ-5 самых популярных пикапов, которые пользуются спросом на российском рынке.

    По имеющимся данным, за первые месяцы 2018 года российские автолюбители купили порядка трех тысяч транспортных средств с кузовом пикап. Данное количество почти вполовину больше, чем за аналогичный период 2017 года.

    Специалисты составили рейтинг популярнейших пикапов среди россиян, в котором первую строчку занял УАЗ «Пикап». За первые месяцы нынешнего года в России было продано более тысячи автомобилей, пишет «Ньюинформ».

    Назван топ-5 самых популярных пикапов в России

    На второй строчке рейтинга расположился Mitsubishi L200, который был реализован в количестве 657 штук. Третье место досталось Toyota Hilux, впрочем, продажи японских пикапов уменьшились по сравнению с минувшим годом.

    Топ-5 замыкает итальянский FIAT Fullback.

    Автор: Дана Балан
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