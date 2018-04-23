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Оригинальные Samsung Galaxy S9 продают с огромной скидкой в интернет-магазине
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    Оригинальные Samsung Galaxy S9 продают с огромной скидкой в интернет-магазине

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    Оригинальные Samsung Galaxy S9 продают с огромной скидкой в интернет-магазине

    Москва, 23 апреля. Россияне могут купить Samsung Galaxy S9 с большой скидкой. В AliExpress продается смартфон со скидкой почти 12 тысяч рублей. Как пишет akket.com, интернет-магазин Tmall, являющийся частью AliExpress, предлагает сертифицированные для России гаджеты Samsung Galaxy S9.

    Покупателям предоставляется двухлетняя гарантия от производителя на территории РФ. Отмечается, что в магазинах смартфон сейчас можно купить за 59 990, на AliExpress — за 47 900. При этом можно выбрать смартфон в черном, серебристом или фиолетовом исполнении.

    Ранее «Газета.ru» писала, что правительство может ввести налог для eBay и AliExpress. 

    Оригинальные Samsung Galaxy S9 продают с огромной скидкой в интернет-магазине

     

    Автор: Анна Иванова
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