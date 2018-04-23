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Автоэксперты назвали топ-5 привычек, способных «убить» новый автомобиль
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    Автоэксперты назвали топ-5 привычек, способных «убить» новый автомобиль

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    Автоэксперты назвали топ-5 привычек, способных «убить» новый автомобиль

    Москва, 23 апреля. Автомобильные эксперты назвали несколько привычек водителей, способных существенно ухудшить состояние автомобиля сразу же после покупки. Водителям рекомендуется изживать в себе эти привычки — ведь стоимость нового автомобиля при неправильной эксплуатации способна всего за несколько месяцев значительно упасть.

    На первом месте в списке вредных привычек эксперты назвали езду с полупустым баком — это существенно нагружает топливный насос и приводит к повышенному износу топливной системы. Во-вторых, водители нередко перегружают свои автомобили, даже не интересуясь реальной грузоподъемностью своего транспортного средства — это, естественно, приводит к износу подвески и повышенному износу двигателя. Замыкает тройку самых вредных привычек неаккуратная езда — резкий старт, езда на не прогретом автомобиле и подобные мелочи способны привести к дорогостоящему ремонту.

    Автоэксперты назвали топ-5 привычек, способных «убить» новый автомобиль

    На последние два места в топ-5 вредных привычек водителей «Политэксперт» поместил привычку не включать ручной тормоз при остановке на ровной поверхности и привычку держать руку на рычаге передач: несмотря на то, что прямых доказательств этому нет, считается, что это может привести к повышенному износу коробки передач.

    Ранее «Газета.ru» писала о том, что в России начали отказывать в ОСАГО мотоциклистам: по мнению страховщиков, эта категория страхующихся является убыточной, поскольку мотоциклисты часто попадают в аварии.

    Автор: Валентин Меликов
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