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Майдан — дело рук США: Вашингтон пытается снять с себя ответственность за происходящее на Украине
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    Майдан — дело рук США: Вашингтон пытается снять с себя ответственность за происходящее на Украине

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    Майдан — дело рук США: Вашингтон пытается снять с себя ответственность за происходящее на Украине

    Москва, 23 апреля. Политолог Александр Дудчак отреагировал на сообщения о том, что в американском Госдепе представили доклад о состоянии прав человека в мире в минувшем году, в котором содержится отчет о массовых нарушениях прав человека на Украине.

    По словам эксперта, американцы не говорят о том, кто обязан нести ответственность за происходящее на Украине за последние четыре года.

    «Война в Донбассе, вынужденный уход Крыма в Россию, развал страны и экономики — это прямые последствия Майдана, а Майдан — это во многом дело рук именно США и их сообщников», — подчеркнул политолог.

    Дудчак отметил, что Соединенные Штаты поддерживали организаторов Майдана деньгами, политически, организационно, добавив, что Вашингтон поддерживал государственный переворот вместо того, чтобы осудить нелегальный захват власти в стране в феврале 2014 года, сообщает «Свободная пресса»

    Американские власти обращают внимание только на то, что «им выгодно в конкретный момент, а также заранее оправдывают себя и пытаются снять с себя ответственность за происходящее на Украине», резюмировал специалист.

    Автор: Дана Балан
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