Майдан — дело рук США: Вашингтон пытается снять с себя ответственность за происходящее на Украине

Москва, 23 апреля. Политолог Александр Дудчак отреагировал на сообщения о том, что в американском Госдепе представили доклад о состоянии прав человека в мире в минувшем году, в котором содержится отчет о массовых нарушениях прав человека на Украине.

По словам эксперта, американцы не говорят о том, кто обязан нести ответственность за происходящее на Украине за последние четыре года.

«Война в Донбассе, вынужденный уход Крыма в Россию, развал страны и экономики — это прямые последствия Майдана, а Майдан — это во многом дело рук именно США и их сообщников», — подчеркнул политолог.

Дудчак отметил, что Соединенные Штаты поддерживали организаторов Майдана деньгами, политически, организационно, добавив, что Вашингтон поддерживал государственный переворот вместо того, чтобы осудить нелегальный захват власти в стране в феврале 2014 года, сообщает «Свободная пресса».

Американские власти обращают внимание только на то, что «им выгодно в конкретный момент, а также заранее оправдывают себя и пытаются снять с себя ответственность за происходящее на Украине», резюмировал специалист.