Apple может собрать смартфон с полностью стеклянным корпусом

Нью-Йорк, 23 апреля. Компания Apple выпустит смартфон с полностью прозрачным корпусом из стекла. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники в европейской комиссии, фирма запатентовала данную новинку. При этом базовый патент уже существует на протяжении семи лет, однако новый документ значительно дополняет конструкцию смартфона.

Отмечается, что все внутренние модули будут держаться на самом корпусе или же на специальных нишах. Согласно чертежам, новую технологию также можно будет использовать в планшетах, часах, ноутбуках. Как заметили в компании, внутри и снаружи новый смартфон будет выполнен из прочного стекла.

Когда первые стеклянные смартфоны Apple появятся в производстве и продаже не сообщается.