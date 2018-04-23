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Apple может собрать смартфон с полностью стеклянным корпусом
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    Apple может собрать смартфон с полностью стеклянным корпусом

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    Apple может собрать смартфон с полностью стеклянным корпусом

    Нью-Йорк, 23 апреля. Компания Apple выпустит смартфон с полностью прозрачным корпусом из стекла. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники в европейской комиссии, фирма запатентовала данную новинку. При этом базовый патент уже существует на протяжении семи лет, однако новый документ значительно дополняет конструкцию смартфона.

    Apple может собрать смартфон с полностью стеклянным корпусом

    Отмечается, что все внутренние модули будут держаться на самом корпусе или же на специальных нишах. Согласно чертежам, новую технологию также можно будет использовать в планшетах, часах, ноутбуках. Как заметили в компании, внутри и снаружи новый смартфон будет выполнен из прочного стекла.

    Когда первые стеклянные смартфоны Apple появятся в производстве и продаже не сообщается.

    Apple может собрать смартфон с полностью стеклянным корпусом

    Автор: Анна Иванова
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