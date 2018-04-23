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23 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ
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    23 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ

    В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ. Десятки тысяч человек собрались для протеста в центре Еревана. «Большая семерка» выступила за сохранение санкций против России. Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ.
    8:39 23 Апреля 2018
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    В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ1 Мухаммад Аль-Аднани

    23 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ

    Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по штабу запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в районе анклава Ярмук под Дамаском. В результате удара по штабу боевиков в окрестностях столицы был уничтожен начальник службы безопасности ИГ Мухаммад Аль-Аднани. Помимо начальника службы безопасности ИГ, был уничтожен его ближайший помощник Абу Зейнаб. Напомним, что подразделения сирийской армии при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции террористов к югу от Дамаска.

    Десятки тысяч человек собрались для протеста в центре Еревана

    23 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ

    На улицы Еревана вышли десятки тысяч людей, несогласных с назначением Сержа Саргсяна на должность главы правительства Армении. Собрание сопровождается нарушениями общественного порядка, армянские правоохранители сообщают о задержании 228 граждан. Накануне премьер-министр провел переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, но диалог не принес результатов. Власти Армении заявляют о желании обойтись без жестких мер. Тем не менее, Ереван считает недопустимым нарушение закона во время массовых акций. Для обеспечения порядка в центральной части столицы были стянуты дополнительные силы. 

    «Большая семерка» выступила за сохранение санкций против России

    23 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ

    Государства-члены «большой семерки» высказались за сохранение санкций против Российской Федерации. По словам главы МИД Канады Фриланда, ограничительные меры против Москвы объясняются «неприемлемыми действиями России на Украине». Кроме того, участники «большой семерки» выразили единство по украинскому вопросу и договорились поддерживать Киев. Санкции Запада против России стали реакцией на конфликт в Донбассе, в котором США и ЕС неизменно обвиняют Москву. Между тем, российское внешнеполитическое ведомство неоднократно указывало на бездоказательность подобных заявлений.

    Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ

    23 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирии ликвидирован начальник службы безопасности ИГ

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал процедуры, необходимые для создания в стране «единой поместной автокефальной церкви». Ранее Верховная рада поддержала обращение Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею I о создании в стране отдельной от Московского патриархата церкви. По словам украинского президента, соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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