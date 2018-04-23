Париж создает собственный мессенджер из-за боязни шпионажа

Париж, 23 апреля. Франция создает собственный сервис по обмену зашифрованными сообщениями из-за страха, что иностранные организации могут иметь доступ к разговорам высших государственных чиновников государства. Как пишет Reuters, новый мессенджер должен стать обязательным для государственных служащих во Франции уже к лету 2018 года.

Как отметили в Национальном совете по цифровым технологиям, ведомство подключит в работу мессенджер для обмена «зашифрованными сообщениями, которые не расшифруют в США или России». В ведомстве также подчеркнули, что Парижу «приходится задумываться, о потенциальных утечках, которые могут произойти, как это было у социальной сети Facebook».

При этом сегодня приложение тестируют около 20 высших государственных служащих в стране.