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Париж создает собственный мессенджер из-за боязни шпионажа
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    Париж создает собственный мессенджер из-за боязни шпионажа

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    Париж создает собственный мессенджер из-за боязни шпионажа

    Париж, 23 апреля. Франция создает собственный сервис по обмену зашифрованными сообщениями из-за страха, что иностранные организации могут иметь доступ к разговорам высших государственных чиновников государства. Как пишет Reuters, новый мессенджер должен стать обязательным для государственных служащих во Франции уже к лету 2018 года.

    Как отметили в Национальном совете по цифровым технологиям, ведомство подключит в работу мессенджер для обмена «зашифрованными сообщениями, которые не расшифруют в США или России». В ведомстве также подчеркнули, что Парижу «приходится задумываться, о потенциальных утечках, которые могут произойти, как это было у социальной сети Facebook».

    При этом сегодня приложение тестируют около 20 высших государственных служащих в стране.

    Париж создает собственный мессенджер из-за боязни шпионажа

    Автор: Анна Иванова
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