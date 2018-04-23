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Роспотребнадзор подсчитал число пострадавших от клещей россиян
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    Роспотребнадзор подсчитал число пострадавших от клещей россиян

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    Роспотребнадзор подсчитал число пострадавших от клещей россиян

    Москва, 23 апреля. Порядка четырех тысяч россиян обратились в больницы в 70 российских регионах из-за укусов клещей за месяц отслеживания ситуации по нападению насекомых. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

    По данным ведомства, с 15 марта нынешнего года стартовало еженедельное наблюдение за нападениями клещей и инфекциями, передающимися путем их укусов.

    «Согласно данным оперативного еженедельного мониторинга, на 20 апреля в 70 субъектах России в медицинские организации обратились около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже средних показателей», — следует из сообщения ведомства.

    В общей сложности зафиксировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза, уточнили в Роспотребнадзоре.

    Также отмечается, что в ходе профилактических и противоэпидемических мероприятий сотрудники ведомства проводят меры по пресечению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.

    Автор: Дана Балан
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