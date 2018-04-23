Украинские военные шесть раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, 23 апреля. Украинские силовики за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что под огонь попали районы населенных пунктов Славяносербск и Калиново, сел Логвиново, Пришиб и Степовое. В ведомстве также добавили, что ВСУ вели огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе с 30 марта действует новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием». Инициатором его введения стал глава ДНР Александр Захарченко.