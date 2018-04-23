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Лондон потратит 80 млн фунтов на новую систему управления ВВС
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    Лондон потратит 80 млн фунтов на новую систему управления ВВС

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    Лондон потратит 80 млн фунтов на новую систему управления ВВС

    Лондон, 23 апреля. Министерство обороны Великобритании потратит 80 миллионов фунтов стерлингов (порядка 91 миллионов евро) на новую компьютерную систему командования военно-воздушных сил страны. Об этом заявил глава ведомства Гэвин Уильямс.

    Как пишет РИА Новости, в документе говорится, что система поддержит способности раннего обнаружения и быстрого реагирования на действия потенциально враждебных или подозрительных воздушных судов. Отмечается, что элементы нового комплекса заменят действующие.

    В том числе это касается систем на Фолклендских островах, расположенных в Южном полушарии. При этом радар на севере Шотландии запустят в ближайшее время. В документе также сообщается, что с 2013 года британские истребители 68 раз поднимались в небо для сопровождения или наблюдения за подозрительными бортами.

    Лондон потратит 80 млн фунтов на новую систему управления ВВС

    Автор: Анна Иванова
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