МИД Украины рассказал о позиции стран G7 по вопросу введения миротворцев в Донбасс

Киев, 23 апреля. Страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс. Об этом в понедельник сообщил глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин по результатам ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Канаде.

«Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и лишь затем — подготовка к выборам», — рассказал Климкин.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», киевские власти настаивают на том, что миссия Организации объединенных наций должна иметь широкий мандат и расположиться на всей территории Донбасса вплоть до границы Российской Федерации.

Глава российского государства Владимир Путин поддержал инициативу ввести миротворческий контингент в зону конфликта, но подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ.