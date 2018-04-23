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МИД Украины рассказал о позиции стран G7 по вопросу введения миротворцев в Донбасс
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    МИД Украины рассказал о позиции стран G7 по вопросу введения миротворцев в Донбасс

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    МИД Украины рассказал о позиции стран G7 по вопросу введения миротворцев в Донбасс

    Киев, 23 апреля. Страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс. Об этом в понедельник сообщил глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин по результатам ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Канаде.

    «Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и лишь затем — подготовка к выборам», — рассказал Климкин.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», киевские власти настаивают на том, что миссия Организации объединенных наций должна иметь широкий мандат и расположиться на всей территории Донбасса вплоть до границы Российской Федерации.

    Глава российского государства Владимир Путин поддержал инициативу ввести миротворческий контингент в зону конфликта, но подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ.

    Автор: Дана Балан
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