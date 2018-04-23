Путин может прибыть на инаугурацию на новом автомобиле проекта «Кортеж»
Москва, 23 апреля. По некоторым данным, на предстоящую уже через две недели инаугурацию президент РФ Владимир Путин может прибыть на новом представительском автомобиле «Кортеж» — машине полностью отечественного проекта и сборки.
Как утверждает РЕН ТВ, в настоящее время автомобили проекта «Кортеж» уже стоят в президентском спецгараже — однако увидеть президента в одном из них невозможно будет до 7 мая. Точно известно, что поступившие в Кремль модели изучают техники и водители гаража особого назначения.
«Мы уже передали несколько автомобилей — лимузинов, седанов и минивэнов, которые выбрала ФСО в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля», — рассказал ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Как напоминает «Инфореактор», в рамках проекта «Кортеж» планируется выпустить четыре автомобиля: лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус — при этом ряд высокопоставленных чиновников уже заявили о том, что хотят дождаться выхода внедорожника. Автомобили будут комплектоваться тремя видами турбированных двигателей мощностью от 600 до 800 лошадиных сил и девятиступенчатой полноприводной трансмиссией.