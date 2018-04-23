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Президентом Парагвая стал кандидат от правящей партии
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    Президентом Парагвая стал кандидат от правящей партии

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    Президентом Парагвая стал кандидат от правящей партии

    Асунсьон, 23 апреля. По результатам выборов, новым президентом Парагвая стал кандидат от правящей правой партии «Колорадо» Марио Абдо Бенитес. Об этом рассказал глава верховного избирательного суда Парагвая Хайме Бестар.

    Как пишет ABC Color, по итогам голосования президентом республики становится Марио Абдо Бенитес. На данный момент в стране обработаны 99,25% протоколов голосования. Беннитес набрал 46,55% голосов, у его соперника Эфраина Алегре — 42,73%.

    Отмечается, что отец главы государства работал личным секретарем у парагвайского диктатора Альфредо Стесснера. Тогда Марио Абдо Бенитес изучал политические науки, позже его отец был осужден за незаконное обогащение при старом режиме.

    Автор: Анна Иванова
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