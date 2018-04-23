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Сеул прекращает агитационное вещание на границе с Северной Кореей
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    Сеул прекращает агитационное вещание на границе с Северной Кореей

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    Сеул прекращает агитационное вещание на границе с Северной Кореей

    Сеул, 23 апреля. Южная Корея с понедельника, 23 апреля, прекращает агитационное вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей перед межкорейским саммитом. Об этом сообщает оборонное ведомство Южной Кореи.

    В южнокорейском ведомстве подчеркнули, что такой шаг призван «снизить военное напряжение между Сеулом и Пхеньяном и сформировать дружескую атмосферу для мирных переговоров», пишет Infox.ru.

    Южная Корея начала агитационное вещание против северокорейских властей при помощи нескольких десятков громкоговорителей в 1963 году, Пхеньян предпринял зеркальный ответ.

    Как сообщала «Газета.Ru», южнокорейская делегация 5 марта встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В рамках переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. Северная Корея также выразила готовность провести аналогичное мероприятие с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Межкoрейский саммит запланирован на 27 апреля.

    Автор: Дана Балан
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