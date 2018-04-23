В украинской Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери

Киев, 23 апреля. Неизвестные осквернили монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма в украинском городе Полтаве. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что вандалы нанесли запись на монумент. В нем содержится нацистское приветствие и антисемитские лозунги. Позже записи закрасили черной краской. Возле памятника поставили дежурных из состава сотрудников правоохранительных органов с целью предотвратить подобные инциденты.

Напомним, ранее монумент уже был осквернен хулиганами: подобные эпизоды имели место в 2011, 2014, 2015 и 2016 годах.