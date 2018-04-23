Шанс для дебютантов: эксперт оценил выступление хоккеистов РФ на этапе Евротура

Москва, 23 апреля. Сборная России по хоккею заняла последнее место на чешском этапе Евротура. Это был первый турнир под руководством нового наставника национальной команды Ильи Воробьева, который завершился полнейшей неудачей.

По словам экспертов, не стоит паниковать, поскольку российский тренер тасует состав и пробует новые варианты для сборной.

За три матча российские хоккеисты сумели забросить в общей сложности три шайбы. Как отметил бывший тренер петербургского СКА Рафаил Ишматов, новый тренер сборной дал шанс проявить себя дебютантам, пишут «Известия».

«Было очевидно, что новый тренерский штаб в значительной степени перетасует состав и звенья, чтобы проверить как можно больше новичков. К сожалению, наши ребята допустили много ошибок, хотя выдавали качественные отрезки во всех трех матчах. В любом случае, есть понимание, над чем надо работать», — подчеркнул Ишматов.

Эксперт напомнил, что у Знарка и Воробьева похожие взгляды на хоккей.

«Поэтому можно ожидать сохранения преемственности стиля игры команды, но многое будет зависеть от подбора исполнителей», — добавил он.

Напомним, 4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею.