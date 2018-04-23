Позиция главы МИД Германии против России возмутила его партию

Берлин, 23 апреля. В руководстве Социал-демократической партии Германии растет недовольство политикой главы министерства иностранных дел страны Хайко Мааса в отношении России. Как пишет Welt am Sonntag, в мае партия планирует провести специальную встречу, чтобы обсудить эту проблему.

Главу МИД Германии обвинили в том, что он недостаточно внимания уделяет и не демонстирует заинтересованность в диалоге с Россией. Мааса обвинили и в том, что он демонстрирует «глубокий скепсис». Также многие члены партии возмущены реакцией министра в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены с признаками отравления в Солсбери 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этой Россию.