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Позиция главы МИД Германии против России возмутила его партию
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    Позиция главы МИД Германии против России возмутила его партию

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    Позиция главы МИД Германии против России возмутила его партию

    Берлин, 23 апреля. В руководстве Социал-демократической партии Германии растет недовольство политикой главы министерства иностранных дел страны Хайко Мааса в отношении России. Как пишет Welt am Sonntag, в мае партия планирует провести специальную встречу, чтобы обсудить эту проблему.

    Главу МИД Германии обвинили в том, что он недостаточно внимания уделяет и не демонстирует заинтересованность в диалоге с Россией. Мааса обвинили и в том, что он демонстрирует «глубокий скепсис». Также многие члены партии возмущены реакцией министра в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены с признаками отравления в Солсбери 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этой Россию.

    Позиция главы МИД Германии против России возмутила его партию

    Автор: Анна Иванова
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