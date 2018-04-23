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Центробанк пообещал, что зарплаты россиян оторвутся от инфляции в 2018 году
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    Центробанк пообещал, что зарплаты россиян оторвутся от инфляции в 2018 году

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    Центробанк пообещал, что зарплаты россиян оторвутся от инфляции в 2018 году

    Москва, 23 апреля. В наступившем году рост зарплат в российском бюджетном секторе оторвется от инфляции и достигнет 13–15%. Такой прогноз приводится в обзоре российского Центробанка «О чем говорят тренды».

    По прогнозам ЦБ, рост зарплат превысит ожидаемую инфляцию примерно в 3,5 раза в 2018 году — однако затем в 2019 вновь вернется к уровню прогнозируемой инфляции. В качестве основной причины для роста Банк России называет повышение МРОТ в России на фоне нехватки рабочих рук — она скажется положительно на росте зарплат как в бюджетном, так и в частном секторе.

    Центробанк пообещал, что зарплаты россиян оторвутся от инфляции в 2018 году

    За минувший год больше всего выросли зарплаты в нефтеперерабатывающей отрасли, отмечает Ura.ru  — по сравнению с январем 2017 года зарплаты в этой отрасли выросли в 2,2 раза. В других видах промышленности рост оказался скромнее и составил 12–14%.

    Как отмечают «Известия», госструктуры приступили к активной индексации зарплат бюджетников в прошлом году, при этом начиная с октября уровень оплаты труда рос на 7–8% — причиной этому называют выполнение майских указов президента Путина. В целом, как отмечают эксперты прогнозируемый рост зарплат в России не несет инфляционных рисков — при этом вклад от снижения безработицы в рост цен не превысит 1%.

    Ранее «Газета.ru» приводила слова министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, который назвал «фоновым» увеличение задолженностей по зарплате в России — несмотря на рост этого показателя на 65 млн рублей за март, по сравнению с прошлым годом наблюдается постоянное снижение задолженности по зарплате.

    Автор: Валентин Меликов
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