Не поделили дорогу: украинец и россиянин подрались на перекрестке в Харькове
Харьков, 23 апреля. Драка между двумя водителями произошла в минувшее воскресенье на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры в Харькове.
По данным украинских СМИ, один из участников драки был гражданином Украины, второй — на автомобиле с российскими госномерами.
Сообщается, что перед светофором машина с российскими номерами, за рулем которой находилась женщина, попыталась вытеснить Hyundai на полосу встречного движения, но украинский водитель внедорожника остался в своей полосе.
В результате на светофоре с заднего пассажирского сиденья российского автомобиля выбежал мужчина, который подошел к украинцу.
В какой-то момент мужчины начали драться, украинец нанес несколько ударов россиянину, после чего мужчины успокоились и стали выяснять отношения без кулаков. Затем водители разъехались.