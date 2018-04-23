Не поделили дорогу: украинец и россиянин подрались на перекрестке в Харькове

Харьков, 23 апреля. Драка между двумя водителями произошла в минувшее воскресенье на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры в Харькове.

По данным украинских СМИ, один из участников драки был гражданином Украины, второй — на автомобиле с российскими госномерами.

Сообщается, что перед светофором машина с российскими номерами, за рулем которой находилась женщина, попыталась вытеснить Hyundai на полосу встречного движения, но украинский водитель внедорожника остался в своей полосе.

В результате на светофоре с заднего пассажирского сиденья российского автомобиля выбежал мужчина, который подошел к украинцу.

В какой-то момент мужчины начали драться, украинец нанес несколько ударов россиянину, после чего мужчины успокоились и стали выяснять отношения без кулаков. Затем водители разъехались.