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Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из ЕС торговой войной
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    Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из ЕС торговой войной

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    Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из ЕС торговой войной

    Париж, 23 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из Европейского союза торговой войной.

    Как сообщают «Известия», на подобного рода высказывания глава пятой республики решился во время большого интервью на телеканале Fox News, которое было записано в преддверии визита Макрона в США.

    «Надеюсь, президент США не введет эти новые пошлины. С союзниками не ведут торговых войн. Трамп сказал, что исключение для ЕС будут действовать до 1 мая. Посмотрим, что он решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты», — сказал в интервью Макрон.

    Как напоминает «Газета.ru», Белый дом в конце марта приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.

    Возвращаясь к интервью французского президента, добавим, что Макрон не постеснялся дать совет своему американскому коллеге.

    «Нельзя вести торговые войны с союзниками. Если начать войну против всех — торговую войну против Китая, торговую войну против Европы, войну в Сирии, войну с Ираном. Так ничего не выйдет», — резюмировал президент Франции.

    Автор: Константин Терехов
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