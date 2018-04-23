Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из ЕС торговой войной

Париж, 23 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из Европейского союза торговой войной.

Как сообщают «Известия», на подобного рода высказывания глава пятой республики решился во время большого интервью на телеканале Fox News, которое было записано в преддверии визита Макрона в США.

«Надеюсь, президент США не введет эти новые пошлины. С союзниками не ведут торговых войн. Трамп сказал, что исключение для ЕС будут действовать до 1 мая. Посмотрим, что он решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты», — сказал в интервью Макрон.

Как напоминает «Газета.ru», Белый дом в конце марта приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.

Возвращаясь к интервью французского президента, добавим, что Макрон не постеснялся дать совет своему американскому коллеге.