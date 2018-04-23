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СМИ рассказали, как Польша будет защищаться от «российской угрозы»
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    СМИ рассказали, как Польша будет защищаться от «российской угрозы»

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    СМИ рассказали, как Польша будет защищаться от «российской угрозы»

    Варшава, 23 апреля. Издание National Interest опубликовала любопытную заметку о том, каким образом Польша будет защищаться в войне с …Россией.

    Как сообщает РИА Новости, в случае с мнимой «российской угрозой» Варшава противопоставит Москве наше же вооружение. Ну, если быть точным, то оружие, произведенное в Советском Союзе.

    Так, Польша может задействовать зенитно-артиллерийский комплекс С-60, разработанный в 1940-х годах и зенитную установку ЗУ-23–2, которую приняли на вооружение еще в 1960 году.

    При этом издание напоминает, что в начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставке польской стороне комплексов ПВО Patriot. 

    Автор: Константин Терехов
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