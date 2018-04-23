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США заявили, что не надо помогать восстанавливать районы в Сирии, контролируемые Дамаском
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    США заявили, что не надо помогать восстанавливать районы в Сирии, контролируемые Дамаском

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    США заявили, что не надо помогать восстанавливать районы в Сирии, контролируемые Дамаском

    Вашингтон, 23 апреля. Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что не надо помогать восстанавливать районы в Сирии, контролируемые официальным правительством арабской республики.

    Как сообщает ТАСС, стенограмму высказываний неназванного чиновника во время прошедшей в Канаде министерской встречи стран-членов G7 опубликовала пресс-служба государственного департамента.

    «Соединенные Штаты не считают, что какая-либо помощь по восстановлению должна направляться в районы, контролируемые режимом Асада», — заявил представитель американской администрации.

    Кроме того, как заявил чиновник, государства-члены G7 убеждены, что мирное урегулирование конфликта в САР должно проходить посредством женевского процесса под эгидой ООН.

    Автор: Константин Терехов
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