СМИ сообщили условия ослабления санкций США против Северной Кореи

Вашингтон, 23 апреля. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, при каких условиях Вашингтон ослабит санкции против Пхеньяна.

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп не будет отменять ограничения, введенные Соединенными Штатами против Северной Кореи, до полного уничтожения ядерного арсенала КНДР.

«Президент призовет Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — пишет газета.

При этом, журналисты Wall Street Journal утверждают, что Дональда Трампа не удовлетворяют заверения официального Пхеньяна о заморозке ядерных и ракетных испытаний.

Как напоминает «Газета.ru», власти КНДР официально провозгласили новый стратегический курс и отказались от дальнейших ядерных и ракетных тестов на прошлой неделе.