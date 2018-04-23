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Московский «Локомотив» закончит сезон с медалями
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    Московский «Локомотив» закончит сезон с медалями

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    Московский «Локомотив» закончит сезон с медалями

    Москва, 23 апреля. Столичные железнодорожники по итогам 27-го тура чемпионата России по футболу обеспечили себя медалями.

    Правда, пока непонятно какого значения – все покажут результаты оставшихся трех туров. Зафиксированная накануне ничья со счетом 0:0 в матче с «Уфой» гарантировала то, что подопечные Юрия Семина не опустятся ниже третьего места.

    Впрочем, на данный момент московский «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу – в активе железнодорожников 57 очков. В спину дышат ЦСКА (51 очко) и «Спартак» (50 очков), при этом у красно-белых есть игра  в запасе

    Автор: Константин Терехов
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