С протянутой рукой: Украина ждет от МВФ транш в размере 1,9 млрд долларов

Киев, 23 апреля. Власти Украины анонсировали получение нового транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиардов долларов.

Как сообщает РИА Новости, информацию об этом распространил министр финансов Александр Данилюк, уточнив, что Украина рассчитывает получить деньги от финансовой организации в мае-июне 2018-го года.

«Эти деньги не идут в бюджет, они идут в резерв Национального банка. Мы эти деньги не используем для финансирования бюджета, но это совсем не означает, что министерство финансов не заинтересовано в нем», — рассказал детали в эфире местных СМИ глава финансового министерства.

Как напоминают «Известия», в начале месяца в МВФ заявили, что в текущем году более чем вдвое сократят денежные транши Украине. Глава МВД Арсен Аваков в свою очередь говорил о том, что МВФ требует от Киева повысить внутренние цены на газ на 35%.