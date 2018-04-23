Меню
Украина
С протянутой рукой: Украина ждет от МВФ транш в размере 1,9 млрд долларов
Весь мир
Макрон назвал пошлины США на сталь и алюминий из ЕС торговой войной
Следующая новость
Загрузка...

    С протянутой рукой: Украина ждет от МВФ транш в размере 1,9 млрд долларов

    197

    С протянутой рукой: Украина ждет от МВФ транш в размере 1,9 млрд долларов

    Киев, 23 апреля. Власти Украины анонсировали получение нового транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиардов долларов.

    Как сообщает РИА Новости, информацию об этом распространил министр финансов Александр Данилюк, уточнив, что Украина рассчитывает получить деньги от финансовой организации в мае-июне 2018-го года.

    «Эти деньги не идут в бюджет, они идут в резерв Национального банка. Мы эти деньги не используем для финансирования бюджета, но это совсем не означает, что министерство финансов не заинтересовано в нем», — рассказал детали в эфире местных СМИ глава финансового министерства.

    Как напоминают «Известия», в начале месяца в МВФ заявили, что в текущем году более чем вдвое сократят денежные транши Украине. Глава МВД Арсен Аваков в свою очередь говорил о том, что МВФ требует от Киева повысить внутренние цены на газ на 35%.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    3:57   23 Апреля 2018
    353
    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    3:36   23 Апреля 2018
    161
    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    23:14   22 Апреля 2018
    525
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    1441