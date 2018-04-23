Украина не пустит жителей российского Крыма на финал Лиги чемпионов

Киев, 23 апреля. Жители российского Крыма не смогут приехать в Киев, дабы вживую увидеть финал Лиги чемпионов.

Об этом «Известиям» рассказали источники в дипломатических кругах Украины. В свою очередь, информацию подтвердили в Верховной раде, несмотря на протесты оппозиционных депутатов.

«Никаких упрощений для жителей Крыма не будет. Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова. […] Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины», — отметил изданию один из собеседников.

Как напоминает «Газета.ru», финал самого престижного клубного футбольного турнира старого света пройдет в Киеве 26 мая. На победу в турнире претендуют мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», «Рома» и «Ливерпуль».

К слову, власти Украины не впервые применяют незаконные ограничения в отношении россиян. В 2017 году пограничная служба не пускала россиян на финал «Евровидения» — организаторы конкурса отказали в участии певице Юлии Самойловой.