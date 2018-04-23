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Генсек ООН заявил, что организация не в состоянии решить все проблемы в Сирии
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    Генсек ООН заявил, что организация не в состоянии решить все проблемы в Сирии

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    Генсек ООН заявил, что организация не в состоянии решить все проблемы в Сирии

    Нью-Йорк, 23 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международная организация не в состоянии решить все проблемы Сирии.

    «В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, есть воюющие со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, имеются разногласия между шиитами и суннитами, имеются и другие разногласия между различными частями региона», — цитирует Гутерреша РИА Новости.

    Продолжая рассуждать на тему, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что «наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совбез так разобщен».

    Как напоминает «Газета.ru», ранее Антониу Гутерриш, по сути, признал неэффективность работы Совета Безопасности международной организации, а также констатировал начало новой холодной войны.

    Автор: Константин Терехов
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