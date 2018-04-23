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Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Северной Корее
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    Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Северной Корее

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    Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Северной Корее

    Пхеньян, 23 апреля. Китайские СМИ сообщили о страшной аварии в Корейской народно-демократической республике.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на китайские телеканал CGTN, в Северной Корее на одной из трасс с моста упал автобус, в котором находились несколько десятков пассажиров.

    Информации о случившемся практически нет никакой, единственное о чем сообщает СМИ, в результате страшного дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 30 человек.
     

    Автор: Константин Терехов
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