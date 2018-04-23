Обвиняемая в убийстве россиянка в тюрьме США объявила голодовку

Нью-Йорк, 23 апреля. Арестованная в США россиянка Виктория Насырова, которую на родине обвиняют в убийстве, в тюрьме объявила голодовку.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на публикацию в The New York Post, женщина пошла на такой шаг в знак протеста против «плохого обращения» в пенитенциарном учреждении.

По словам задержанной россиянки, одна из надзирательниц тюрьмы ничего не делала в том момент, когда Викторию Насырову избивали сокамерницы, а также против некачественного лечения.

«Я устрою им проблемы. Они сделали мою жизнь невыносимой, и я сделаю все, что смогу, чтобы сделать невыносимой жизнь тюрьмы», — цитирует 42-летнюю женщину американское издание.

Напомним, что полиция Нью-Йорка задержала россиянку в марте прошлого года. В Соединенных Штатах ее подозревают в причастности к совершению грабежей и распространению наркотиков.