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Обвиняемая в убийстве россиянка в тюрьме США объявила голодовку
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    Обвиняемая в убийстве россиянка в тюрьме США объявила голодовку

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    Обвиняемая в убийстве россиянка в тюрьме США объявила голодовку

    Нью-Йорк, 23 апреля. Арестованная в США россиянка Виктория Насырова, которую на родине обвиняют в убийстве, в тюрьме объявила голодовку.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на публикацию в The New York Post, женщина пошла на такой шаг в знак протеста против «плохого обращения» в пенитенциарном учреждении.

    По словам задержанной россиянки, одна из надзирательниц тюрьмы ничего не делала в том момент, когда Викторию Насырову избивали сокамерницы, а также против некачественного лечения.

    «Я устрою им проблемы. Они сделали мою жизнь невыносимой, и я сделаю все, что смогу, чтобы сделать невыносимой жизнь тюрьмы», — цитирует 42-летнюю женщину американское издание.

    Напомним, что полиция Нью-Йорка задержала россиянку в марте прошлого года. В Соединенных Штатах ее подозревают в причастности к совершению грабежей и распространению наркотиков.

    Автор: Константин Терехов
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