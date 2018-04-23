Сирия: САА под прикрытием ВКС РФ продолжает наносить удары по ИГ в Южном Дамаске

Дамаск (Сирия), 23 апреля. САА под прикрытием российских ВКС продолжает наносить удары по позициям запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 в Южном Дамаске.

Как сообщает агентство Al-Masdar News, ссылаясь на свои источники, накануне вечером сирийские военные начали использовать ракеты «Goulan-1000» против сил Исламского государства1.

Как говорят очевидцы атаки, которые сняли все на видео, эти ракеты сирийского производства стали источником мощных взрывов и оглушительных звуков, исходящих из южных районов.

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По мнению экспертов, после этих воздушных ударов, Исламское государство, скорее всего, не сможет противостоять такого рода атакам в ближайшие дни, поскольку их оборона трещит по швам Южном Дамаске.



1 Организация запрещена на территории РФ.