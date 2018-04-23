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Российская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами
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    Российская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами

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    Российская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами

    Ялта, 23 апреля. В Крыму состоялось подписание соглашение о побратимских связях между российской Ялтой и сирийской Латакией.

    Как сообщают «Известия», подписи под документом поставили заместитель главы администрации российского курорта Михаил Антошкин и генсек сирийской провинции Рафаат Мохаммед.

    «Побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов», — заявил Антошкин.

    По словам высокопоставленного городского чиновника, власти крымского города готовы «делать все необходимое для развития и укрепления дружбы» между «прекрасными городами» Ялтой и Латакией.

    Добавим, что на выходных в Ялте состоялась высадка оливковой аллеи в честь российско-сирийской дружбы.
     

    Автор: Константин Терехов
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