Ялта, 23 апреля. В Крыму состоялось подписание соглашение о побратимских связях между российской Ялтой и сирийской Латакией.

Как сообщают «Известия», подписи под документом поставили заместитель главы администрации российского курорта Михаил Антошкин и генсек сирийской провинции Рафаат Мохаммед.

«Побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов», — заявил Антошкин.

По словам высокопоставленного городского чиновника, власти крымского города готовы «делать все необходимое для развития и укрепления дружбы» между «прекрасными городами» Ялтой и Латакией.

Добавим, что на выходных в Ялте состоялась высадка оливковой аллеи в честь российско-сирийской дружбы.

