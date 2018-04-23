Сирия: в освобожденном от террористов Думейре побывал министр обороны САР

Дамаск (Сирия), 23 апреля. В освобожденном от террористов городе Думейре побывали министр обороны Сирии генерал Абдулла Айюб и командующий «Силами тигра» генерал-майор Сухель Хасан.

Как сообщает агентство Al-Masdar News, высокопоставленные военные Сирийской Арабской Республики побывали в Думейре накануне, после того как город был объявлен свободным от боевиков.

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Два военачальника были сняты на видео, и встречены жителями Думейра во время их поездки по городу. Два военных командира также посетили стратегический аэропорт, который был мишенью коалиции во главе с США во время атаки на Сирию 14 апреля.

