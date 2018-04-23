Меню
Весь мир
Сирия: в освобожденном от террористов Думейре побывал министр обороны САР
Происшествия
Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Северной Корее
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в освобожденном от террористов Думейре побывал министр обороны САР

      /  Обновлено: 
    105

    Сирия: в освобожденном от террористов Думейр побывал министр обороны САР

    Дамаск (Сирия), 23 апреля. В освобожденном от террористов городе Думейре побывали министр обороны Сирии генерал Абдулла Айюб и командующий «Силами тигра» генерал-майор Сухель Хасан.

    Как сообщает агентство Al-Masdar News, высокопоставленные военные Сирийской Арабской Республики побывали в Думейре накануне, после того как город был объявлен свободным от боевиков.

    Два военачальника были сняты на видео, и встречены жителями Думейра во время их поездки по городу. Два военных командира также посетили стратегический аэропорт, который был мишенью коалиции во главе с США во время атаки на Сирию 14 апреля.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    3:57   23 Апреля 2018
    83
    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    3:36   23 Апреля 2018
    38
    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    23:14   22 Апреля 2018
    416
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    1159