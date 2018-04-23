Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

Нью-Йорк, 23 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по сути, признал неэффективность работы Совета Безопасности международной организации.

Как сообщает РИА Новости, Генсек отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. При этом, по мнению Гутерриша, некоторые страны злоупотребляют правом вето.

Кроме того, генеральный секретарь международной организации констатировал очевидное, а именно – начало новой холодной войной. При этом, в совсем новой, отличной от времен СССР, фазы.

«Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — резюмировал Гутерриш.

Как сообщают «Известия», возвращаясь к теме неэффективности Совбеза, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности.