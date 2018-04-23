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Депутат Верховной рады рассказал о главном требовании Запада к Украине
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    Депутат Верховной рады рассказал о главном требовании Запада к Украине

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    Депутат Верховной рады рассказал о главном требовании Запада к Украине

    Киев, 23 апреля. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о главном требовании к незалежной со стороны западных покровителей.

    Как сообщает «Газета.ru», по мнению народного избранника, власти Соединенных Штатов Америки хотят ни много, ни мало, а именно смены власти на Украине, поэтому вряд ли Порошенко светит второй президентский срок.

    «Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было», — рассказал нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

    Кроме того, депутат Верховной рады Вадим Рабинович резюмировал, что украинский президент находится в безвыходной ситуации.
     

    Автор: Константин Терехов
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