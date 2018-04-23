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Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч
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    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

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    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Пекин, 23 апреля. Глава российского МИД Сергей Лавров в КНР обсудит подготовку к визиту  в Китай Владимира Путина, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.

    Как сообщает ТАСС, переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ и КНР Лаврова и Ван И станут вторыми в нынешнем году: министры уже встречались в начале апреля в Москве.

    Особое внимание собеседники уделят главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году — визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, который, как ожидается, будет приурочен к саммиту ШОС.

    Кроме того, ожидается, что министры обсудят развитие ситуации на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане, сохранение многосторонних договоренностей по иранской ядерной программе.

    Во второй день визита Лавров примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества. Как подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве, встреча министров станет завершающим этапом подготовки к саммиту ШОС.

    Как приоритетный вектор деятельности организации российская сторона рассматривает наращивание сотрудничества в сфере безопасности. Министры обсудят вопросы развития связей ШОС с другими международными и региональными объединениями.
     

    Автор: Константин Терехов
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