Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

Пекин, 23 апреля. Глава российского МИД Сергей Лавров в КНР обсудит подготовку к визиту в Китай Владимира Путина, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.

Как сообщает ТАСС, переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ и КНР Лаврова и Ван И станут вторыми в нынешнем году: министры уже встречались в начале апреля в Москве.

Особое внимание собеседники уделят главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году — визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, который, как ожидается, будет приурочен к саммиту ШОС.

Кроме того, ожидается, что министры обсудят развитие ситуации на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане, сохранение многосторонних договоренностей по иранской ядерной программе.

Во второй день визита Лавров примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества. Как подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве, встреча министров станет завершающим этапом подготовки к саммиту ШОС.

Как приоритетный вектор деятельности организации российская сторона рассматривает наращивание сотрудничества в сфере безопасности. Министры обсудят вопросы развития связей ШОС с другими международными и региональными объединениями.

