Премию имени Ленина снова будут вручать в Ульяновской области

Ульяновск, 23 апреля. Премию, носящую имя основателя советского государства Владимира Ленина снова будут вручать в Ульяновской области.

Как сообщают «Известия», об этом накануне дня рождения знаменитого уроженца Симбирска написал на своей странице в социальной сети Facebook глава региона Сергей Морозов.

Ныне возрожденная премия будет иметь статус губернаторской, и вручаться раз в пять лет, начиная с 2020 года в день рождения Владимира Ленина 22 апреля. Ее лауреатами могут стать как отдельные личности, так и коллективы.

«Свое будущее мы строим на принципах преемственности, патриотизма, любви к Отечеству. […] Премия — это и важный элемент продвижения и популяризации достижений нашего региона, наших талантливых земляков», — отметил Морозов.

«Газета.ru» напоминает, что премия имени Ленина вручалась в Советском Союзе с 1926 по 1935 год и с 1957 по 1991 год за крупнейшие достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры.