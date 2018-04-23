МВФ заявил о пересмотре подходов к борьбе с коррупцией

Вашингтон,23 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о пересмотре своих принципов борьбы с коррупцией. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном по результатам встречи глав министерств финансов и центральных банков, которые входят в состав организации.

«Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления фонда от 1997 года и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами», — уточняется в документе.

Отмечается также, что фонд намерен более скрупулезно относиться к вопросам налогового и бюджетного регулирования, отмыванию денег и борьбе с терроризмом.

Ранее в МВФ назвали главные угрозы мировой экономике.