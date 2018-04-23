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Актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой
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    Актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой

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    Актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой

    Вашингтон, 23 апреля. Идена Хайнс рассказала своему будущему убийце Ламару Давенпорту о сексуальных отношениях со своим сводным дедом, знаменитым актером Морганом Фрименом. Об этом сообщает New York Daily News.

    Издание отмечает, что информацию озвучил адвокат Энни Костанцо в ходе слушания дела об убийстве Идены Хайнс. Защитник утверждает, что жертва рассказала о неподобающих связях своему будущему убийце, а также некоторым другим лицам.

    New York Daily Newsне не уточняет, для чего эта информация потребовалась в суде.

    Следует отметить, что слухи о связи Моргана Фримена со сводной внучкой Иденой Хайнс впервые появились еще в 2009 году. Однако они оба отрицали подобную информацию.

    Об убийстве Идены Хайнс ее бойфрендом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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