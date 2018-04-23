«Большая семерка» выступила за сохранение санкций против России

Оттава, 23 апреля. Государства-члены «большой семерки» высказались за сохранение санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД Канады Фриланда, ограничительные меры против Москвы объясняются «неприемлемыми действиями России на Украине». Кроме того, участники «большой семерки» выразили единство по украинскому вопросу и договорились поддерживать Киев, — пишет ТАСС.

Следует отметить, что санкции Запада против России стали реакцией на конфликт в Донбассе, в котором США и ЕС неизменно обвиняют Москву.

Между тем, российское внешнеполитическое ведомство неоднократно указывало на бездоказательность подобных заявлений. МИД РФ подчеркивал, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Поэтому привязка ограничительных мер к ситуации на Украине не выдерживает критики.

Эксперты отмечают, что антироссийские санкции сыграли положительную роль в отечественной экономике. В частности, они послужили стимулом для развития импортозамещения в ряде отраслей промышленности и сельского хозяйства.