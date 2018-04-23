Дамаск, 23 апреля. Боевики вооруженной группировки «Тахрир аш-Шам», близкой к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, уничтожили колонну Банабель в Сирийской Республике. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter. Отмечается, что колонна уцелела еще со времен Римской Империи.

Update to this story: Hay’at Tahrir al-Sham destroyer the historic Banabel column, looking for gold!!!! #wtf https://t.co/OYxT4FewgF — Aymenn J Al-Tamimi (@ajaltamimi) April 22, 2018

Ранее сообщалось, что боевики «Тахрир аш-Шам» выбили террористов «Джебхат ан-Нусра» из поселения на западе провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.