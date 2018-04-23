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Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» уничтожили колонну времен Римской империи — СМИ
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    Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» уничтожили колонну времен Римской империи — СМИ

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    Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» уничтожили колонну времен Римской империи — СМИ

    Дамаск, 23 апреля. Боевики вооруженной группировки «Тахрир аш-Шам», близкой к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, уничтожили колонну Банабель в Сирийской Республике. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter. Отмечается, что колонна уцелела еще со времен Римской Империи.

    Ранее сообщалось, что боевики «Тахрир аш-Шам» выбили террористов «Джебхат ан-Нусра» из поселения на западе провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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